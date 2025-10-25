Başkan Albayrak, 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' programına katıldı

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' programına katılım sağladı.

'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir program gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, bu programa katılım gösterdi. Başkan Albayrak'ın programla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese özellikle şehircilik alanında kararlılığı ve gayretiyle öne çıkan Sayın Murat Kurum'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR