Haberler

Başkan Albayrak, 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' programına katıldı

Başkan Albayrak, 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' programına katılım sağladı.

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği 'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' programına katılım sağladı.

'Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir program gerçekleştirildi. AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, bu programa katılım gösterdi. Başkan Albayrak'ın programla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese özellikle şehircilik alanında kararlılığı ve gayretiyle öne çıkan Sayın Murat Kurum'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı! Kazanın nedeniyse skandal
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.