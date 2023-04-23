Başkan Akman'dan 23 Nisan mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 23 Nisan'ın bir çocuk bayramından ziyade, ulus olma yolunda uzun yıllar mücadele etmiş, tam bağımsızlık için büyük bedeller ödemiş kahraman bir milletin gurur günü olduğunu belirten Başkan Akman, mesajının devamında ise "Çocuklarımızdan beklentimiz; tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık kuşaklar olarak kendilerini yetiştirmeleridir. Bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır" dedi.

Milli iradenin hayat bulduğu bu önemli günü bayram olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara verdiği değeri göstermiş ve bu milletinin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret ettiğini vurgulayan Başkan Akman, "23 Nisan tarihinin çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi milletimizin geleceğine verdiği önemin en büyük göstergesidir" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü ile aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olma niteliğiyle bizler için bir gurur ve sevinç kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Akman, "Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olarak dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - VAN