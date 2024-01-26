Üye Girişi
Haberler

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Birlik ve Beraberlik İçinde Seçimi Kazanacaklarına İnanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Ovacıklılar Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içinde seçimi kazanacaklarına inandığını ve görev süresince güzel hizmetler yapacaklarını belirtti. Çetinkaya, Karabük'ün yorgunluğunu ve yıpranmışlığını telafi edeceklerini ve Karabük'ü sokak sokak imar ederek gönülleri ihya edeceklerini söyledi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi kazanacaklarına inandığını ve görev süresince güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Ovacıklılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan ve 12 yıllık siyasi hayatının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile Karabük Belediye Başkanı adayı olduğunu belirten Özkan Çetinkaya, "Her zaman Karabük sokaklarında caddelerinde insanımızın hizmetine koştuk arkadaşlar. 7/24 merkez ilçe başkanlığı döneminde hastalarımızla, vefat haberlerimizde, iyi günümüzde, düğünlerimizde her zaman Karabüklülerle birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Bu birlik beraberlik bugün bizi burada hamdolsun bir kez daha bir araya getirdi. İnşallah buradan aldığımız güçle, bu birlik, beraberlikle aldığımız güçle bu azimle inşallah Karabük'ümüze çok güzel hizmetler yapacağız ve mükemmel bir beş yıl bizi bekliyor" dedi.

Göreve geldiğimizde Karabük'ün 15 yıldaki yorgunluğunu ve geçmişteki yıpranmışlığını bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çok çalışarak telafi edeceğiz" diyen Çetinkaya, "Aday adaylığı sürecinde çıkmış olduğumuzda 'şehre imar, gönülleri ihya' söylemimiz vardı. İnşallah Karabük'ü sokak sokak imar edeceğiz ve gönülleri hane hane ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını ifade eden Çetinkaya, "Kendisi bizim için çok büyük kazanımdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne Karabük'ün hediye etmiş olduğu bir büyüktür. Bugün yatırımları, Karabük'e kazandırdıkları ortadadır. Bu birliktelikle, bu büyüklerimizin almış olduğunuz yetenekle bilgi birikimiyle Karabük'e hizmet için yola çıktık. Öyle bir Karabük hedefliyoruz ki Karabük'ün çocuğunun her zaman özgüveni çok yüksek olacak. Çok güzel mahallelerimiz olacak. Işıl ışıl sokaklarımız olacak. Karabük'ümüzün sokaklarının çözülmeyen hiçbir problemi olmayacak arkadaşlar. Tüm problemleri çözeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Karabük Belediyesi Karabük Yerel Haberler Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title