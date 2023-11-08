Basın Meslek Örgütleri, Sansüre ve Tutuklamalara Karşı Basın Nöbeti Başlattı

Anayasa Mahkemesi (AYM), dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen düzenlemeyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruyu bugün esastan görüşecek. Basın meslek örgütleri de gazetecilerin keyfi olarak suçlanmasına, tutuklanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için AYM'nin karşısındaki alanda bugün "Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' başlattı. Nöbet sırasında oluşturulan serbest kürsüde konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün geldiğimiz noktada maalesef ki belirttiğimiz tereddütlerimizin basın hürriyetinin kısıtlanması açısından hayata geçtiğini üzüntüyle izliyoruz. Bu anlamda beklentimiz, Anayasa Mahkemesi'nden AİHS'in 10. maddesinde belirtildiği üzere bu yasal düzenlemenin acilen iptal edilmesidir" dedi.

Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen'den oluşan basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi suçlanmasına ve tutuklanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'nin hemen karşısında bulunan alanda saat: 10: 00 ile 14: 00 arasında "sessiz protesto ve serbest kürsü" eylemi ve "Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' tutmaya başladı. Nöbete katılan basın meslek örgütlerinin temsilcileri ve katılımcılar serbest kürsüde görüşlerini ifade etti. Kürsüde avukatları temsilen TBB ve Ankara Barosu adına yapılan konuşmalar şöyle:

"BEKLENTİMİZ ACİLEN İPTAL EDİLMESİDİR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: "Bugün burada basın hürriyetini savunmak için bulunuyoruz. Ancak basın hürriyetinin sadece gazetecilere tanınan bir özgürlük alanı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bu 85 milyonun haber alma hakkını ve en temelde de ifade hürriyetini ilgilendiren bir sorun. Bugün geldiğimiz noktada maalesef ki belirttiğimiz tereddütlerimizin basın hürriyetinin kısıtlanması açısından hayata geçtiğini üzüntüyle izliyoruz. Bu anlamda beklentimiz, Anayasa Mahkemesi'nden AİHS'in 10. maddesinde belirtildiği üzere bu yasal düzenlemenin acilen iptal edilmesidir."

"ANKARA BAROSU BÜTÜN YÖNTEMLERİ KULLANARAK BU YASANIN KARŞINDA DURUYOR"

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu: "Gerçeğin ne kadarına dayanabilirsiniz? Bugün bu yasayı çıkarmak için öne sürdükleri sosyal medya alanındaki bilgi kirliliğini yaratanlar aslında basını susturmak istediler. Ankara Barosu bütün yöntemleri kullanarak bu yasanın karşında duruyor. Özgür basın için her zaman mücadele eden basın emekçilerinin bu yoldaki mücadelesinin hep yanında olmaktan gurur duyacağız."