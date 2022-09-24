''Başbakanlığa biz de talibiz'' diyen Özdağ geri adım attı: Meral Akşener benim ablam

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız" açıklamasının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki olduğuna dair gelen yorumlara karşılık açıklama yaptı. Özdağ, ''Ben 6'lı masa için canla başla çalışan biriyim. Meral hanım benim ablam. Ona tepki göstermem söz konusu olamaz" dedi.

Önceki günlerde yaptığı açıklamalar ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ''başbakanlığa talibim'' sözlerine tepki gösterdiği öne sürülen Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, Halk TV'ye konuşarak sözlerine açıklık getirdi.

''ÖNCE DAYANIŞMA SONRA PARLAMENTER SİSTEM''

Özdağ, "Konuştuğum gazeteciye 6'lı masanın şeffaf olduğunu ve birbirlerini bilgilendirmeden bir adım atmadıklarını söyledim. Gazetecinin 'süreç nasıl sürecek?' şeklindeki sorusu üzerine ise , öncelikle bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız, parlamento çoğunluğunu sağlayacağız ve her parti parlamentoda olacak, bu dönem içerisinde objektif tarafsız bir yargı oluşturacağız, Meclis içerisindeki araştırma ve soruşturma komisyonları bunları yapacak. Şimdi dayanışma zamanı sonrasında parlamenter sisteme geçiş ve yarışma zamanı dedim'' ifadelerini kullandı.

''MERAL HANIM BENİM ABLAM''

Özdağ sözlerine, ''Parlamenter sisteme geçtiğimizde hangi parti ben başbakanlığa talip değilim der ki? Kim başbakan olursa o benim başbakanımdır. Eğer Erdoğan partili cumhurbaşkanı olmasaydı o da benim cumhurbaşkanımdı. Ayrıca Meral Hanım'a neden tepkim olsun. Meral Hanım benim ablam. Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Yanlış bir cümle kullanırsam özür dilerim. Ancak söylemediğim bir şey yazıldı" cümlelerini de ekledi.

ÖZDAĞ NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

Selçuk Özdağ önceki günlerde, "Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar" diye konuşmuştu.