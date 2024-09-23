Ali Mahir Başarır: İzmir Körfezi'nin Sorunları Birlikte Çözülecek

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, körfezdeki durumun İzmir'e yakışmadığını belirterek, "Körfezin temizlenmesinin yanı sıra koku ve çevreye verilen zarar da giderilmelidir. Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de ihmal vardır. Ama bu dönem hep beraber, İzmir'in körfez sorununu çözeceğiz, eskiden olduğu gibi mis gibi kokacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Ümraniye'de görev yaptığı sırada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'a rahmet dileyen Başarır, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi. Hazinenin iç ve dış borçlarının bir önceki aya göre 232,5 milyar arttığını, toplam borcun 8 trilyon 339 milyar lira olduğunu söyleyen Başarır, "Paramızın vergilerimizle toplanan bütçenin hesabını yapamadığımız, soramadığımız bir Türkiye var. Türkiye yönetilemiyor" dedi.

'TERÖRE BULAŞMIŞ PARTİLERLE ARAMIZDA MESAFE VARDIR'

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesiyle ilgili sözlerini eleştiren Başarır, "HÜDA PAR ve benzeri her türlü teröre bulaşmış partilerle aramızda mesafe vardır. HÜDA PAR, Narin cinayetinde bile bizleri suçlayacak kadar küçülen bir partidir. 25 yıl önce Konca Kuriş Mersin'de domuz bağıyla öldürüldü, 'Onun katili Hizbullah'ı kutsayan terör örgütü değildir' diyen bir partidir. Üniter yapıyı tartışan, Türk bayrağından rahatsız olan, İstiklal Marşı'nı eleştiren, 'Anayasa'nın ilk dört maddesini kaldırabiliriz' diyecek kadar aklını yitirmiş bu ülkeye düşman bir partidir" dedi.

'İMAMOĞLU CHP TARİHİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİSİDİR'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis ve siyasi yasak aldığı, istinaf mahkemesine taşınan davaya ilişkin soruyu yanıtlayan Başarır, "Ekrem İmamoğlu, CHP tarihinin en önemli isimlerinden birisidir, kıymetlimizdir. Herkes bilsin ki 'ahmak davası' ile ilgili A, B, C, D planlarımız var. 2019'da seçim iptal edildiğinde nasıl bu parti dimdik ayakta durup, 8 bin farkı 800 bine çıkardıysa, nasıl tüm imkanlarını seferber ettiyse, Türkiye'nin her yerindeki belde, ilçe, il, büyükşehirdeki teşkilatlarımız ve halkımız İstanbul'da olduysa öyle bir hata yaparlarsa, herkes onun yanında, arkasında olacaktır. O sözcükten uydurma bir karar çıkarmayı düşünenler, o kararla Ekrem Bey'e siyasi yasak getirmeyi hayal edenler, sakın böyle bir şey yapmayın. Pişman olursunuz. Çünkü halkın iradesine karşı gelen, yargı ya da başka bir şekilde ona darbe yapmak isteyenler başarısız olacaktır. CHP öyle bir durumda 85 milyonla gerekli cevabı iktidarın yargısına verecektir. O yüzden hakimlere sesleniyorum; vicdanınıza, yasaya göre kararınızı verin. Sakın ve sakın bugün, yarın seçim olacak olsa, bu ülkede üçüncü olacak olan bir partinin iradesiyle, bu partinin en büyük, en önemli değerlerinden birine ceza vermeye kalkmayın. Tarih sizi affetmez. Bu halk sizi affetmez. Biz yargıyı bağımsız olarak görmek istiyoruz. Öyle bir sözcükten ceza vermeyi düşünmek Türkiye için bir cinnet sebebidir" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR SUSTUĞUMUZ İÇİN ZATEN NARİNLER ÖLDÜ'

Narin cinayetiyle ilgili konuşan Başarır, "Bir çocuk öldürüldü, günlerce bu çocuğumuzun cansız bedeni arıyoruz. Türkiye ayağa kalkıyor. Şimdi günlerdir gerçek failleri ve olayın çözümünü görmek isterim. Bu soru sorulduğunda bu ülkenin İçişleri Bakanı 'sus işareti' yapıyor. Zaten bugüne kadar sustuğumuz için Narinler öldü. Bugün bir karar verildi. Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki bir çocukla evlendiği için 36 yıl ceza aldı" ifadelerini kullandı.

'KÖRFEZ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ MİS GİBİ KOKACAK'

Körfezdeki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfezdeki durum İzmir'e yakışmıyor. İzmir halkı bu durumu hak etmiyor. Bakanlık ve belediyeler el ele vererek bu sorunu çözmek zorundalar. Gerçekten önemli bir sorun. Bu konuda Genel Başkanımız da çok ciddi bir şekilde belediye başkanlarıyla görüşüyor. Körfezin temizlenmesinin yanı sıra koku ve çevreye verilen zarar da giderilmelidir. Uzun yıllardan beri biriken bir sorun. Maalesef bakanlıklar da bunu ötelemiş. Geçmiş dönem belediyelerimizde de ihmal vardır. Ama bu dönem hep beraber, İzmir'in körfez sorununu çözeceğiz, eskiden olduğu gibi mis gibi kokacak." DHA)