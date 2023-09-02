Başakşehir'de PKK lehine slogan atanlara operasyon düzenlendi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalanırken çalışmaların devamında, çeşitli suçlardan aranması olan 3 kişi ile 5 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalanırken çalışmaların devamında, çeşitli suçlardan aranması olan 3 kişi ile 5 kaçak göçmen yakalandı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde, Salı günü akşam saatlerinde toplanan bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yaptı. Grup yürüyüş yaparken çevredekiler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından ekipler aynı bölgede hava destekli huzur operasyonu düzenledi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi ve 5 kaçak göçmen yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.