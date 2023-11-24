Başakşehir'de Gazze İçin İnsanlık Nöbeti Etkinliği Başladı

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'ler Gazze'de yaşananları duyurmak ve Filistinlilere destek olmak amacıyla "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti" etkinliği başlattı.

Başakşehir Belediyesinin katkılarıyla Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 30 Kasım'a kadar sürecek "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti" etkinliklerinde konuşmacılar yer alacak. Gazze'de yaşananlara ilişkin sergiler düzenlenecek, her gün farklı okullardan gelen öğrenciler kurulan etkinlik çadırında nöbet tutacak.

Etkinliğinin ilk gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu herkesi "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti"ne davet etti.

???????Kartoğlu, "Alan içerisinde Filistin'le ilgili yapılan soykırımın fotoğraflarını, katliamların fotoğraflarını, her birini sergiledik. İnsanların uyanışına vesile olması için. Burada özellikle vatandaşımıza birtakım köşeler de hazırladık. Hemen yan tarafımızda Filistin'de ölen çocuklarımızın isimleri var." dedi.