Başak Demirtaş, cezaevindeki eşiyle fotoğraf paylaştı! 2023 için tek temennisi var

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. Cezaevindeki eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Başak Demirtaş, "2023 herkes için özgürlük yılı olur umarım" notunu düştü.