Başak Demirtaş, cezaevindeki eşiyle fotoğraf paylaştı! 2023 için tek temennisi var
Politika Haberleri
Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. Cezaevindeki eşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Başak Demirtaş, "2023 herkes için özgürlük yılı olur umarım" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Başak Demirtaş, dikkat çeken bir yeni yıl mesajı paylaştı. Edirne Cezaevi'nde bulunan eşi Selahattin Demirtaş'la fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş'ın tek bir temennide bulunması dikkat çekti.
İşte Başak Demirtaş'ın o paylaşımı;
Haberler.com - Politika