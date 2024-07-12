BARÜ'de 15 Temmuz konferansı

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen konferansta 15 Temmuz darbe girişimi dini boyutuyla incelenerek birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında "Dini Boyutuyla 15 Temmuz" başlıklı bir konferans düzenlendi. Darbe girişiminin dini, tarihi ve sosyolojik boyutlarıyla ele alındığı etkinlikte, milletin demokrasiye olan inancının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin, açılış konuşmalarını Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptı.

Vali Arslan konuşmasında, ülkenin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bozguna uğratıldığını ifade ederek, "Bundan 8 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin demokrasiye olan inancının ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterildiği topyekün bir direniş sergilendi. O günkü kahramanlığıyla tarihe adını altın harflerle yazdıran aziz milletimiz; şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu ilelebet taşıyacak, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime asla izin vermeyecektir" dedi.

"O gece sadece şanlı bir zaferi değil, geleceğimizi de kazandık"

15 Temmuz 2016'da yaşananların toplum hafızasından silinmeyeceğini vurgulayan Rektör Uzun ise "Ülke olarak terörle mücadelede kritik bir eşikten geçtiğimiz o günlerde, şer odaklarının ortağı konumundaki FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Millet iradesinin hiçe sayıldığı hain darbe girişimine karşı tek yürek ve tek bilek olarak sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğimizi de kazandık. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ispatlamıştır. Bizler canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını yazan şehitlerimiz ile milletimizin direnişini 8 yıl değil 80 yıl da geçse unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

Dini Boyutuyla 15 Temmuz Konferansı

Ardından geçilen konferansın moderatörlüğünü BARÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yamaç yaparken, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş da konuşmacı olarak yer aldı. 15 Temmuz'un siyasi, askeri, ekonomik birçok boyutu olduğunu ancak ana faktörün din faktörü olduğunu belirten Doç. Dr. Yamaç, "Bir süreç olarak düşündüğümüzde dinin ana faktör olarak darbe girişiminin zeminine oturtulduğunu görebiliriz. Başlangıçta din zemininde vücut bulan örgüt, zamanla askeri, hukuki, siyasi ve eğitim alanına da yayılmıştır. Temel meşruiyetini yanlış bilgilerle dine dayandıran örgüt, halkı inançları üzerinden kandırarak farklı ideolojik perspektiflere bürünmüştür" şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişimini dini, felsefi ve sosyo-psikolojik açıdan ele alan Prof. Dr. Okumuş ise FETÖ ve benzeri yapılar hakkında toplumun bilinç düzeyinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Okumuş "Örgütlü küresel bir yapı olan FETÖ, dini argümanlarla hedeflerini meşrulaştırmaya çalışarak insanların inançlarını istismar ederek dini araçsallaştırdı. Bizim bu olayları farklı kavramlar üzerinden bilimsel olarak değerlendirmemiz lazım. Paralel yapıları iyi görüp gözlemlemeli ve din konusunda bilgilenip bilinçli olarak mücadele etmeliyiz. Bu yapının geçmişi ve şimdisi var. Akademik çalışmaların artırarak üniversiteler öncülüğünde kendimizi geliştirmeli, darbeci zihniyetlere karşı bir ve bütün olmalıyız. Bunun en büyük örneğini 15 Temmuz gecesi gördük. Tüm renkleriyle her gruptan, her ideolojik görüşten insanlar darbeye karşı duvar oldu. O gece milletimiz kahramanlık destanı yazdı" diye bilgilendirmelerde bulundu.

Milletin Zaferi Poster Sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin dini boyutuyla ele alındığı konferansın ardından Kütüphane Fuaye alanında iki ayrı serginin açılışı da yapıldı. BARÜ Bartın Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan "Milletin Zaferi Poster Sergisi"nde 15 Temmuz darbe girişiminde halkın gösterdiği direnişin yansıtıldığı eserler sergilendi.

15 Temmuz Kitapları Sergisi

Darbe girişimi ve millet olarak kazanılan zaferin farklı bakışa açılarıyla kaleme alındığı eserler tanıtıldı. Bölgenin en büyük kütüphanesi olan BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesi bünyesinde yer alan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi çerçevesinde darbelerin sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel etkilerini konu alan kitaplara nasıl erişebilecekleri anlatıldı.

Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen "Milletin Zaferi" programı millet iradesi ve bütünlüğünü hedef alan girişimlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle son buldu. - BARTIN