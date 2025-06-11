Bartın Valisi, Kızılay'ın 157. Yıl Dönümünü Kutladı

Bartın Valisi, Kızılay'ın 157. Yıl Dönümünü Kutladı
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Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda Kızılay'ı umut ve dayanışmanın simgesi olarak nitelendirdi. Kızılay'ın, zorluklar karşısında halka el uzatan bir yardım kuruluşu olduğunu vurguladı.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Kzılay'ı, çaresizliğin üzerine doğan bir sabah güneşine benzetti.

Vali Nırtaç Arslan, Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk Kızılay'ının Türk milletinin yardımseverlik ve dayanışma duygularının kurumsal bir temsili olduğunu ifade etti. Arslan mesajında, "1868 yılında 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Kızılay'ı, sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda milletimizin zor zamanlardaki güvencesi, umutların sönmeye yüz tuttuğu anda yanan bir ışıktır. Çalışanların emeğiyle, gönüllülerin vicdanıyla ve halkımızın desteğiyle büyüyen Türk Kızılay'ı afetlerde ilk sahaya inen, kan bağışında hayat kurtaran, yetimlere yuva olan, yoksullara AŞ olan bir hayır kervanıdır. Kızılay'ın kırmızı hilali, yalnızca bir amblem değil, adeta çaresizliğin üstüne doğan bir sabah güneşidir" ifadelerine yer verdi.

"Türk Kızılay'ı gurur kaynağımızdır"

Kızılay'ın, yaşanan afetlerde insana ve canlıya yardım eli olduğunu da hatırlatan Vali Arslan, "Depremlerde, yangınlarda, sel felaketlerinde, salgın hastalıklarda, her türlü zorlukta halkımızın yanında olan ve yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan Türk Kızılay'ı, gönüllülük ruhuyla hareket eden binlerce çalışanı ile gurur kaynağımızdır.

Bugün, Kızılay'ın sadece geçmişine değil, geleceğine de sahip çıkma günüdür. Hep birlikte el vererek, bu iyilik zincirine yeni halkalar eklemek; dayanışmayı, yardımlaşmayı ve insanlığı yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Kızılay'ının 157. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; insanlığa umut olan Kızılay neferleri ile desteğini esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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