Bartın haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru...
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Bartın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika