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Bartın haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru...

Politika Haberleri

Bartın haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru...

Bartın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Taşkömürü Kurumu Recep Tayyip Erdoğan Amasra Politika Haberler

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