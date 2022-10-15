Bartın haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru... Politika Haberleri Bartın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Türkiye Taşkömürü Kurumu Recep Tayyip Erdoğan Amasra Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bartın haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru... - Haberler

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