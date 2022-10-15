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Bartın haber! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bartın'a gidiyor

Politika Haberleri

Bartın haber! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bartın'a gidiyor

Bartın haberler: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden ocağı patlamasının yaşandığı Bartın'a gidecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden ocağı patlamasının yaşandığı Bartın'a gidecek.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla 22 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan program, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın'da olacaktır. Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un bölgedeki temasları devam etmektedir" ifadeleri kullanILdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Ankara Bartın Politika Haberler

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