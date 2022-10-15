Bartın gündem: Bartın'da maden faciası; Bakan Soylu, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (2) Politika Haberleri Bartın gündem haberi | BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 40 olduğunu açıkladı. BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 40 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, "58 madenci kurtarıldı, 40 şehidimize ulaştık; 11 yaralıdan 1'i taburcu oldu" dedi. ERDOĞAN: ADLİ MAKAMLARIMIZ EN UFAK İHMALİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim. Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Twitter Amasra Bartın Politika Güncel Haberler

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