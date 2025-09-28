Haberler

Bartın'da Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail'e Tepki Gösterdi

Bartın'da düzenlenen 'Gazze ve Sumud Filosuna Destek' yürüyüşünde sivil toplum kuruluşları, İsrail'in katliamlarını protesto etti. Yürüyüşte halk dualar etti ve birlik çağrısında bulunuldu.

Bartın'daki sivil toplum örgütleri, İsrail'in katliamlarına tepki amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşte, kafilede yer alan bir gönüllü ile canlı telefon bağlantısı yapıldı.

Bartın'da, Kızılay'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından "Gazze ve Sumud Filosuna Destek" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, "Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde katil İsrail kınandı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Arap Camii önünde sona erdi.

Hükümet Caddesi üzerinde basın açıklaması basın açıklaması yapan Bartın Sivil İrade Platformu Üyesi ve Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın, "Gazze derken Batı Şeria'yı da ilhak etmeye başladılar. Suriye'ye saldırdılar. İran'a saldırdılar. Yemen'e, Katar'a saldırdılar. Şimdi sıranın Türkiye'de olduğunu söylüyorlar. Ama biz bir olursak birlik olursak tüm dikkatimizi ümmetten yana kullanırsak Allah'ın izniyle siyonistler son çırpınışlarıyla bu intikamlarını alamayacaklar" diye konuştu.

Halkın Türkiye ve Filistin bayrakları ve pankartlarla katılım gösterdiği yürüyüş sonrası dualar edildi. Duada İsrail'e ve kötülere karşı Allah'tan yardım istendi. Yürüyüşe kadın ve çocuklar da ilgi gösterdi.

Yürüyüşte, Bartın Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın arkadaşı olan ve filosuna bulunan ve El Aksa Platformu Üyesi Sinan Akılotu ile canlı telefonla bağlantı yapıldı. Dönüşü olmayan bir yola çıktıklarını belirten Akılotu, alandakilerden Gazze için dua etmelerini, İsrail'i protesto ve boykot etmeye devam etmelerini istedi.

Yapılan duanın ardından program sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
