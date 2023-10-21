Bartın'da İsrail'e Filistin tepkisi

Bartın'da Filistin'e ambargo uygulayan İsrail'e düzenlenen miting ile tepki gösterildi.

Bartın Sivil İrade Platformu tarafından düzenlenen miting, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayraklarının açıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şiirlerin de okunduğu programda konuşan Bartın Üniversitesi öğrencilerinden Filistinli Laith Aldweikat, ailesinin de yaşadığı Filistin'de yaşananları anlattı. Herkesin kendisine Filistin'de neler olduğunu sorduğunu belirten Aldweikat, "Gazze'deki olayları hepimiz gördük. Vahşi, insanlık dışı saldırıları, katliamları izledik. bazıları gelip de Gazze'de ne oluyor diye bize soruyorlar. Şimdi sizlere anlatacağım. Gazzeli aileler, çocuklarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi ihtimaline karşı, isimlerini ellerine yazıyor. Böylece, çocuklarının cansız bedenleri üzerinden kimlik tespiti yapabiliyorlar. İsrail'in haddini aşan suçunu dünya gördü. Gazze'deki El Ahli Hastanesi doğrudan kasıtlı ve korkakça bir füze ile hedef alınarak, saniyeler içerisinde yüzlerce kadın ve çocuk paramparça oldu. Gözlerini bir sonraki güne açamadan, elindeki ekmeğini yiyemeden hayata gözlerini yuman minik kalpler var" ifadelerini kullandı.

Platform sözcüsü Engin Üre ise İsrail'e tepki göstererek, "Bambaşka zulüm var karşımızda. Lugatlarda şahit olduğumuz zalimliği anlatacak kelime bulamıyoruz. Hiçbir lisanda hastaneye sığınmış 500 kadın ve çocuğun bombalanmasından zevk alanları tarif edebilecek bir kelime yazılmamış" dedi.

İl Müftüsü Ömer Keskin ise, Kudüs'ün önemini anlatarak tüm Müslümanlara birlik çağrısında bulundu. Katılımcılardan İsrail ve Yahudi mallarını tüketmemesini isteyen İl Müftüsü Keskin, "Sayın işte, 80 TL'ye içtiğimiz Starbucks var. Hamburgerler, Danoneler hep İsrail'in güzel kardeşim. Hepsi oraya akıyor. Bakkal kardeşim 'satmıyorum' bu ürünü de. Her yerden başlatalım, boykotu" diye konuştu.

Aileleri Filistin'de bulunan ve Bartın Üniversitesi'nde okuyan çok sayıda Filistinli öğrencilerin de katıldığı programda İslam ve Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen üniversite öğrencileri de yer alarak arkadaşlarına destek oldu. İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldığı program yapılan dua ile sona erdi. - BARTIN