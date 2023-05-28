Bartın'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Bartın'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. İşlemler öncesi sabah erken saatlerde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme işlemi için oluşturulan sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Bartın'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

İşlemler öncesi sabah erken saatlerde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme işlemi için oluşturulan sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Görevlilerin oy pusulası, zarfları ve sandıkları mühürlemesinin ardından seçmenler Fatih Ortaokulu'nda oyunu kullanmaya başladı.

Saat 08.00 itibarıyla okul önleri ve sınıflarda yoğunluk görülürken, ilk dakikalardan itibaren oy verme işlemi için kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı okullarda vatandaşların oy kullanma başlama saatinden okula geldiği görüldü.