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Bartın Belediye Başkanı Halk Buluşmalarına Başladı

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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Uzunöz Mahallesi'nde halk buluşması düzenledi ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, mahallerin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla başlattığı halk buluşmalarının ilkini Uzunöz Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Başkan Fırıncıoğlu, vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak, talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla Halk Buluşmaları düzenliyor. Meclis üyeleri ve birim amirleri ile birlikte ilk olarak Uzunöz Mahallesi'ne giden Fırıncıoğlu, yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında mahalleliye bilgi vererek, talep ve önerilerini de dinledi. Fırıncıoğlu, "Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak, talep ve önerileri yerinde dinlemek için mahallerimizde Halk Buluşmaları düzenliyoruz. Yine bir ilke imza atarak çözüm odaklı hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizde ki Halk Buluşmalarının ilkini bu akşam Uzunöz Mahallesi'nde gerçekleştirdik. Mahalle sakinlerimizin talep ve şikayetlerini bizzat yerinde dinledik" dedi

Fırıncıoğlu, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için de mahalleliye teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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