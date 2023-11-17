Barış Pehlivan'a Denetimli Serbestlik Kararı Verildi

Gazeteci Barış Pehlivan, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etmesinin ardından avukatı tarafından denetimli serbestlik kararı talep edildi. Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi ve tahliyesi bekleniyor.

GAZETECİ Barış Pehlivan 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davanın düşmesinin ardından avukatı Hüseyin Ersöz, Anadolu 4. İnfaz Hakimliği'ne dilekçe vererek denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Ersöz sosyal medya hesabından hakimlikçe, Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildiğini açıkladı.

'Mide Bulandıran Öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner, 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi. Kararın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmesinin ardından Pehlivan tahliye olacak. Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan, Hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Barış Pehlivan'ın kısa süre içinde cezaevinden tahliyesi bekleniyor" dedi.