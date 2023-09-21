Barış Boyun suç örgütüne mensup 6 kişi Yunanistan'da öldürüldü, İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi

Barış Boyun suç örgütüne mensup 6 kişinin Yunanistan'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda tabanca, fişek, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Barış Boyun suç örgütüne mensup 6 kişinin, 11 Eylül 2023 tarihinde Yunanistan'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, örgüt mensuplarının İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında olduğu şüphesiyle İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda, Kırmızı Bülten kararı bulunan Barış Boyun suç örgütüne mensup 6 kişinin, 11 Eylül 2023 tarihinde Yunanistan'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, örgüt mensuplarının İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine, 19 Eylül'de İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 85 Fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.