Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. ATO Başkanı Baran, ziyaretin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baran, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği yatırımlarla yolları, şehirleri ve insanları birbirine bağlarken, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar yaptığını kaydeden Baran, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, projelerini hayata geçirirken Türkiye'nin geleceğini de inşa ediyor" dedi.

Baran, Bakan Uraloğlu'nun ziyareti sırasında, Kızılay-Esenboğa metro hattı inşaatının, yatırım planına alındığı ve 2026 yılı içinde yapımına başlanmasının planlandığının müjdesini verdiğini de bildirerek, "Ankara Ticaret Odası olarak direkt uçuş ve HUB konusunu yıllardır gündemimizin ilk sırasına koyuyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Üyelerimizin Kızılay-Esenboğa Havalimanı arasında metro hattı yapılmasına ilişkin taleplerini, bu yılın Mayıs ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO'yu ziyareti sırasında da zat-ı alilerine arz etmiştik" diye konuştu.

Kızılay-Esenboğa metro hattının, Pursaklar ve Akyurt başta olmak üzere hat üzerinde yer alan yerleşim yerleri için de büyük önem taşıdığını, Ankara'nın trafik yükünü azaltacağını kaydeden Baran, "İç ve dış hatları bir arada bulunduran Esenboğa Havalimanı, Türkiye'nin yolcu trafiği açısından en büyük dördüncü havalimanı durumunda ve geçen yıl yaklaşık 13 milyon yolcu ile neredeyse Ankara nüfusunun iki katı kadar yolcu trafiği gerçekleşti. Halen yürütülen çalışmalarla Esenboğa'dan yurtdışına direkt ulaşılan destinasyon sayısı da artıyor. 21 üniversitemiz var ve bu üniversitelere dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 binden fazla öğrenci geliyor. Ankara'mızın ticarette, turizmde, sağlıkta daha da gelişmesi ancak ulaşımın kolaylaşmasıyla mümkün. Şehrimizdeki trafik yoğunluğu da dikkate alındığında metronun bir ihtiyaç olduğu görülüyor. Ankara'mıza çağ atlatacak ve çehresini değiştirecek bu önemli yatırım için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Son yıllardaki gelişimiyle Ankara'nın, başkent olmasının yanı sıra, aynı zamanda sanayi, teknoloji, savunma ve hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı güçlü bir ekonomik merkez durumuna geldiğine dikkati çeken Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak bu gücün sürdürülebilir şekilde büyümesi için ulaştırma alanındaki entegrasyonun artarak devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

ATO'yu ziyaretinde Bakan Uraloğlu'na, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Civan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Ulaştırma Daire Başkanı Mehmet Sefa Ceyhan, Strateji Geliştirme Başkanı Mücahit Arman, Özel Kalem Müdürü Semih Karaca ve Bakan Danışmanı Musa Saka eşlik ederken, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Halil İlik ve Yasin Özyolu da görüşmede yer aldı. - ANKARA