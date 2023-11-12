Bangladeş'te Muhalefet Partilerinin Protestoları Şiddetleniyor

Bangladeş'te muhalefet partilerinin, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar geçici bir hükümet kurulması talebiyle ülke genelinde düzenlediği protestolarda, şiddet olaylarının artması yaşamı olumsuz etkiliyor. Protestolar sırasında araçlar ateşe verildi ve gözaltına alınan kişiler oldu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise artıyor.

Bangladeş'te muhalefet partilerinin, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar geçici bir hükümet kurulması talebiyle ülke genelinde düzenlediği protestolarda, şiddet olaylarının artması yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bangladeş İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, son 10 saatte başkent Dakka'da 7 olmak üzere toplamda 9 aracın protestolar sırasında ateşe verildiği bildirildi.

Polis yetkilileri de kamu araçlarına kundakçılık suçundan 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bangladeş Sınır Muhafızlarının açılmasına göre, ülkenin çeşitli bölgelerine toplamda 152 paramiliter ekip gönderildi.

Öte yandan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), Jamaat-e-Islami Partisi ve diğer müttefik partiler, geçici hükümet kurulması için 48 saatlik grev başlattı.

Ülkede 28 Ekim'den bu yana bir gazeteci ve bir polis dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti. BNP ise gösterilerin başlamasından bu yana 12 bin 800'den fazla aktivistin gözaltına alındığını iddia etti.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da 4. kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılmasına ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.