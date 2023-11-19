Bangladeş'te Muhalefet Partilerinin Protestoları Devam Ediyor

Bangladeş'te muhalefet partilerinin, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar geçici bir hükümet kurulması talebiyle ülke genelinde düzenlediği protestolar sürerken, gözaltına alınanlar ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği iddia edildi.

Bangladeş'te muhalefet partilerinin, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar geçici bir hükümet kurulması talebiyle ülke genelinde düzenlediği protestolar sürerken, gözaltına alınanlar ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği iddia edildi.

Bangladeş İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, aralarında bir banliyö treninin de bulunduğu en az 11 aracın ateşe verildiği belirtildi.

Bangladeş Milliyetçi Partisinden (BNP) yapılan açıklamada, yerel muhalif bir liderin öldürüldüğü, olayların başladığı tarih olan 28 Ekim'den beri hayatını kaybeden siyasetçilerin sayısının 14'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tarihten bu yana aralarında muhalefet liderlerinin ve eylemcilerin de bulunduğu 16 binden fazla kişinin gözaltına alındığı savunuldu.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da 4. kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.