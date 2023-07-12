Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Miting Düzenlendi
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Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce muhalif, düzenledikleri mitingde hükümeti protesto etti. Başbakan Şeyh Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce kişi, Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya geldi. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katıldı. BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesini ve kurulacak geçici hükümet ile seçimlere gidilmesini istiyor. Muhalefetin mitingi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den üst düzey yetkililerin Bangladeş'te bulunduğu bir dönemde yapıldı.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce muhalif, düzenledikleri mitingde hükümeti protesto etti.
Başbakan Şeyh Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce kişi, Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya geldi.
Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katıldı.
Diğer yandan, muhalefet mitinginin yapıldığı alana 1,5 kilometre uzaklıktaki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Cami önünde toplanan bir grup, iktidardaki Avam Ligi'ne destek gösterisi yaptı.
BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesini ve kurulacak geçici hükümet ile seçimlere gidilmesini istiyor.
Muhalefetin mitingi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den üst düzey yetkililerin Bangladeş'te bulunduğu bir dönemde yapıldı.
6 kişilik AB Seçim Gözlem Misyonu ekibi, değerlendirmelerde bulunmak üzere Bangladeş'e 16 günlük ziyaretine 8 Temmuz'da başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ve ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun öncülük ettiği diğer heyet de dün Bangladeş'e gitmişti.