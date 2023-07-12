Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Miting Düzenlendi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da on binlerce muhalif, düzenledikleri mitingde hükümeti protesto etti. Başbakan Şeyh Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce kişi, Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya geldi. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katıldı. BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa etmesini ve kurulacak geçici hükümet ile seçimlere gidilmesini istiyor. Muhalefetin mitingi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den üst düzey yetkililerin Bangladeş'te bulunduğu bir dönemde yapıldı.