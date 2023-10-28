Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası talebiyle düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Bir polis öldü, çok sayıda gösterici ve kolluk kuvveti yaralandı. Göstericilerin polise saldırdığı, araçlara zarar verdiği ve bazı binaları kundakladığı belirtildi.

Bangladeş'te Gösteri Sırasında Polis Müdahalesi: Bir Polis Öldü, Çok Sayıda Yaralı

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası talebiyle gösteri düzenleyen on binlerce ana muhalefet destekçisine polisin müdahalesinde bir polis öldü, çok sayıda gösterici ve kolluk kuvveti yaralandı.

Polis, Dakka'da Başbakan Hasina'nın genel seçimler öncesi görevi geçici başbakana devretmesi talebiyle yapılan gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerine taş fırlatan göstericilere biber gazı ile müdahale edilirken olaylarda bir polis öldü, çok sayıda ana muhalefet taraftarı ve kolluk kuvveti yaralandı.

Dakka Emniyeti Sözcüsü Faruk Hüseyin, göstericilerin polise saldırdığı, araçlara zarar verdiği ve bazı binaları kundakladığını açıkladı.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Sözcüsü Zahiruddin Swapan konuya dair yaptığı açıklamada, "Gösterimiz barışçıldı ama gösteriyi bozmak için orantısız güç kullanıldı. Acımasızca saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Hasina ise Chattogram bölgesinde yaptığı mitingde, muhalefet partisini hükümetin "kalkınma gündemini saptırmakla" suçladı. Muhalefet ise Başbakan'ın istifası ve geçici hükümetin ülkeyi seçime götürmesi için "baskıya" devam edeceklerini kaydetti.

Eski Başbakan Khaleda Zia'nın liderliğindeki BNP, Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018'de seçimlerde hile yapmakla suçluyor ve bu nedenle gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da dördüncü kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetimi altında yapılması gerektiğini ifade ediyor

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

Protestolar 12 Temmuz'da başlamıştı

Başbakan Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce muhalif, 12 Temmuz'da Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya gelmişti.

Ana muhalefetteki BNP öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katılmıştı.

Diğer yandan muhalefet mitinginin yapıldığı alana 1,5 kilometre uzaklıktaki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camisi önünde toplanan bir grup, iktidardaki Avami Birliği Partisine destek gösterisi yapmıştı.

18 Temmuz'da BNP liderlerinin ve aktivistlerin katıldığı hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

29 Temmuz'da da Dakka'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda polis ve muhalefet taraftarları arasında arbede yaşanmış, BNP'den yapılan açıklamada,100'den fazla aktivistin yaralandığı ve 124 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.