Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi Genel Seçimlerden Men Edildi

Bangladeş Anayasa Mahkemesi, Cemaat-i İslami Partisinin laiklikle ilgili anayasal hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle genel seçimlere katılmasını yasaklayan kararı onayladı. Partinin avukatları ise siyasi olarak aktif olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin laiklikle ilgili anayasal hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle genel seçimlerden men edilmesi kararının onandığı bildirildi.

Bangladeş Anayasa Mahkemesinin Başyargıç Obaidul Hassan başkanlığındaki 5 üyeli Temyiz Dairesi, muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisinin Yüksek Mahkemenin 2013 yılındaki "laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle genel seçimlere katılmasını yasaklayan kararına" yaptığı itirazı reddetti.

Partinin avukatlarından Matiur Rahman Akanda, partinin "siyasi olarak aktif olmaya devam edeceğini", mahkemenin sadece seçimlere katılım konusunda görüş bildirdiğini ifade ederek, "Siyaset yapmayı anayasal olarak yasaklamanın bir yolu yok." dedi.

Ülkede "devlet karşıtı olduğu tespit edilen radikal grupları" yasaklayan kurum İçişleri Bakanlığı olduğu için, Yüksek Mahkemenin kararına rağmen partinin faaliyetlerine devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bangladeş'te genel seçimlerin 7 Ocak 2024'te yapılması bekleniyor.

Partinin seçimlere katılması, 2013'de yasaklanmıştı

Yüksek Mahkeme, 2013'de, laiklik karşıtı uygulamaları olduğu gerekçesiyle Cemaat-i İslami Partisinin seçimlerde yer almasını yasaklamış ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti.

Partinin avukatları, kararı temyize taşıyacaklarını bildirmişti.

Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla işbirliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.