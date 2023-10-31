Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı düzenlenen protestoda 2 kişi öldü

Bangladeş'te on binlerce ana muhalefet destekçisi, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası talebiyle düzenlenen protestoya polisin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Protestolar sırasında 3 polis bıçaklandı ve çeşitli bölgelerde vandalizm ve kundaklama olayları yaşandı. Başbakan Hasina, muhalefeti 'katiller' olarak nitelendirerek diyaloğa girmeyi reddetti.

Bangladeş'te, on binlerce ana muhalefet destekçisi tarafından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası talebiyle düzenlenen protestoya polisin müdahalesi sonucu 2 kişi öldü.

Polis, başkent Dakka'nın dışındaki Kishoreganj bölgesinde Hasina'nın genel seçimler öncesi görevi geçici başbakana devretmesi talebiyle yapılan protestoya müdahale etti.

Kishoreganj bölgesindeki protestoya polisin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, Narayanganj bölgesinde ise protestolar sırasında 3 polis bıçaklandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Dakka ve diğer bölgelerde "vandalizm ve kundaklama" olayları yaşanırken, onlarca kişi tutuklandı.

ABD'nin Bangladeş Büyükelçisi Peter Haas, Bangladeş Seçim Komisyonu üyesi Habibul Awal ile görüşerek, tüm tarafların diyaloğa girmesini umduğunu ifade etti.

Hasina ise diyaloğa girmeyi reddettiğini açıklayarak, 28 Ekim'de 1 polisin öldürdüğü şiddet olaylarına atfen muhalefeti "katiller" olarak niteledi.

Ülke genelinde 3 günlük genel grev çağrısı yapan muhalefet partisine genel greve devam etmeleri halinde sonuçlarına katlanacakları uyarısında bulunan Hasina, "Bu sefer onları (muhalefet partisini) öylece bırakmayacağız. Seçimi bu şekilde durduramayacaklar." dedi.

Hasina, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek, seçimler öncesi görevi geçici başbakana devretmesi ihtimalini kabul etmediğini kaydetti.

Hükümet karşıtı protestolarda 1 polis yaşamını yitirmişti

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesi sonucu 1 polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet taraftarı ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden 1 gün sonra ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük genel grev çağrısında bulunmuştu.

Eski Başbakan Khaleda Zia'nın liderliğindeki BNP, Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018'de seçimlerde hile yapmakla suçluyor ve bu nedenle gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da dördüncü kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetimi altında yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.