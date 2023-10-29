Bangladeş'te Ana Muhalefet Partisi Genel Sekreteri Gözaltına Alındı

Bangladeş'te ana muhalefet destekçilerinin düzenlediği gösterilerden bir gün sonra Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir gözaltına alındı. Alamgir'in evine yapılan baskında polis, bazı hafıza kartlarını aldı. Hükümet karşıtı protestolarda bir polis hayatını kaybetmişti.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası talebiyle, ana muhalefet destekçilerinin düzenlediği ve 1 polisin yaşamını yitirdiği gösterilerden 1 gün sonra ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir, gözaltına alındı.

Alamgir'in eşi Rahat Ara Begüm, Bangladeş basınına yaptığı açıklamada, polisin bugün sabah saatlerinde Alamgir'in başkent Dakka'daki evine baskın düzenlediğini belirtti.

Polisin, evde bulunan bazı hafıza kartlarını aldığını ifade eden Begüm, Alamgir'in gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü kaydetti.

Polis yetkilileri ise Alamgir'in sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

Hükümet karşıtı protestolarda 1 polis yaşamını yitirmişti

Polis, dün Dakka'da Başbakan Hasina'nın genel seçimler öncesi istifası ve görevi geçici başbakana devretmesi talebiyle yapılan gösteriye müdahale etmişti.

Güvenlik güçlerine taş fırlatan göstericilere biber gazı ile müdahale edilirken, olaylarda bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet taraftarı ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Dakka Emniyeti Sözcüsü Faruk Hüseyin, göstericilerin polise saldırdığı, araçlara zarar verdiği ve bazı binaları kundakladığını açıklamıştı.

BNP Sözcüsü Zahiruddin Swapan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gösterimiz barışçıldı ama gösteriyi bozmak için orantısız güç kullanıldı. Acımasızca saldırdılar." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başbakan Khaleda Zia'nın liderliğindeki BNP, Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018'de seçimlerde hile yapmakla suçluyor ve bu nedenle gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da dördüncü kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetimi altında yapılması gerektiğini ifade ediyor

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

Protestolar 12 Temmuz'da başlamıştı

Başbakan Hasina'nın 2024 seçimleri öncesinde istifasını isteyen on binlerce muhalif, 12 Temmuz'da Dakka'nın Naya Paltan bölgesinde bir araya gelmişti.

Ana muhalefetteki BNP öncülüğünde yapılan mitinge farklı muhalefet partileri de katılmıştı.

Diğer yandan muhalefet mitinginin yapıldığı alana 1,5 kilometre uzaklıktaki Beyt-ül Mükerrem Ulusal Camisi önünde toplanan bir grup, iktidardaki Avami Birliği Partisine destek gösterisi yapmıştı.

18 Temmuz'da BNP liderlerinin ve aktivistlerin katıldığı hükümet karşıtı protestoda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

29 Temmuz'da da Dakka'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda polis ve muhalefet taraftarları arasında arbede yaşanmış, BNP'den yapılan açıklamada,100'den fazla aktivistin yaralandığı ve 124 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.