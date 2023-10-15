Bangladeş Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği, sivil kayıplara neden olan hava saldırılarını kınayarak uluslararası topluma bölgede "barışı tesis etme" çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Momen'in, Filistin'in Dakka Büyükelçisi Yousef SY Ramadan ile bir araya geldiği belirtildi.

Momen'in, görüşmede, abluka altındaki Gazze'deki "orantısız güç kullanımının yanı sıra kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere artan sivil kayıplara neden olan saldırıları şiddetle kınadığı" bildirildi.

Uluslararası toplumu, "insani felaketin artmasını önlemek ve bölgede adil ve kalıcı çözüm ile barışı tesis etmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm" için çalışmaya çağıran Momen, ayrıca Gazze'ye insani yardıma izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 13 Ekim'de cuma namazının ardından toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına karşı yürüyüş düzenlemişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.