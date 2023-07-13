Bangladeş Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti ve güven mektubunu aldı. Kabulde hatıra fotoğrafı çektirildi.
Bangladeş büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti Kabulde Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq güven mektubunu sundu. Büyükelçi Haq, bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika