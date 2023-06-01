Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA