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Bandırma MHP'den gönül seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bandırma MHP'den gönül seferberliği

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için gönül seferberliği başlatırken, bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için gönül seferberliği başlatırken, bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

MHP Bandırma İlçe Başkanlığı ramazan ayında gönül seferberliği başlattı. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara Temel Gıda Yardım Kolisi ve Alışveriş Çeki Dağıtımına başlandığını ve hedeflerinin bin aileye ulaşmak olduğunu belirten İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, "Genel Başkanımız Sn Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Kardeşlik ve Dayanışma Kampanyası " için, bu zor süreçte inisiyatif alarak sahada olan MHP Bandırma Teşkilatı mensuplarımıza, katkıda bulunan ve bulunacak bütün hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırma MHP'den gönül seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Politika, Haberler

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