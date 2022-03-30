Bandırma Belediyesinde 'Gelecek Buluşmaları' devam ediyor - Haberler

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Bandırma Belediyesinde 'Gelecek Buluşmaları' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bandırma Belediyesinde 'Gelecek Buluşmaları' devam ediyor

Bahçeşehir Koleji 3. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Bandırma Belediyesini ziyaret ettiler.

Bahçeşehir Koleji 3. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Bandırma Belediyesini ziyaret ettiler.

Ziyaretin ilk bölümünde öğrenciler, Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda Başkan Av. Tolga Tosun ile bir araya geldiler. Kendilerine kek ve meyve suları ikram edilen minikler, Belediye Başkanını adeta soru yağmuruna tuttular.

Belediyenin görevlerini, iş makineleri ve araçlarını da merak eden miniklerin son sorusu şuydu: "Belediye Başkanlığı zor mu?". Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, gülerek verdiği yanıtta: "Bir yönüyle çok zor. Çünkü, sizin gelecekte yaşayacağınız Bandırma için; oyun ve dinlenme parklarını, yeterli spor alanlarını, büyük cadde ve sokaklarını, kültür merkezlerini, yeni iş sahalarını şimdiden planlamak zorundayız. Bir yönüyle kolay. Çünkü; konusunda deneyimli, özverili, çalışkan bir ekibimiz var. Sizlere bugünden çok daha güzel bir Bandırma bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji 3. sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a alkışlar ile teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Belediye Başkanı da; Atatürk'ün anılarını anlattığı ve çocuklar için sadeleştirilen Nutuk adlı eseri öğrencilere armağan etti. Meclis Salonundaki toplantının ardından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları misafir öğrencileri Belediye Binasında gezdirerek birimler ve görevleri hakkında bilgiler verdiler. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesinde 'Gelecek Buluşmaları' devam ediyor

Bandırma Belediyesinde 'Gelecek Buluşmaları' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Politika

Belediye Başkanlığı, Bahçeşehir Koleji, Tolga Tosun, Politika, Haberler

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