Bandırma Belediyesi Mahalle Buluşmaları Düzenliyor

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde, Mahalle Buluşmaları gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşların, fikir, öneri ve projeleriyle yerel yönetime dahil edilmesi amaçlanıyor.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde, Mahalle Buluşmaları gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşların, fikir, öneri ve projeleriyle yerel yönetime dahil edilmesi amaçlanıyor.

Bandırma Belediyesi, "Senin Şehrin Senin Mahallen" sloganıyla hayata geçirdiği, Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşla kucaklaşmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Tolga Tosun, ortak akılla kent yönetimi anlayışı doğrultusunda, vatandaşlarla bir araya gelecek. Mahalle Buluşmaları, Bandırma'nın tüm mahallelerini kapsayacak şekilde, her mahalleye özel olarak gerçekleştirilecek.

İlk buluşma 17 Eylül Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için düzenlenecek. Vatandaşlar, 1 Eylül Cuma günü, saat 18.00'da Bandırma Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nda düzenlenecek buluşmada, Belediye Başkanı Tolga Tosun ile bizzat görüşüp fikir, öneri, istek ve projelerini paylaşma fırsatı bulacak.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bandırmamızın gelecek planlamasını, katılımcı yönetim anlayışıyla vatandaşlarımızla birlikte tasarlamak istiyoruz. Hemşehrilerimizin, kentimizin yaşam kalitesini yükseltecek görüşlerini dinlemek, şehrimizi birlikte yönetmek için bütün hemşehrilerimizi Mahalle Buluşmalarımıza davet ediyoruz" dedi.