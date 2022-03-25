Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin konuğu oldu

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan Bandırma Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) konuğu oldu.

BGC'nin binasında gazetecilerle bir araya gelen Doğan, burada yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katıldığını ve Türkiye adına gurur duyduğunu söyledi.

Paşakent Mahallesinde yıllardır yapılması geciken kültür merkeziyle ilgili açıklamalarda bulunan Doğan, "Biz Bandırma'da güzel yatırımlar yapmak istiyoruz. Kültür merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Balıkesir Valiliği arasında protokol imzalandı. Valiliğimiz, konuyu yakından takip ediyor. Müteahhidin, bu binayı kısa sürede tamamlaması için gerekenler yapılıyor. Kültür merkezi bittiğinde bölgeye güçlü bir değer katacak." dedi.

Bandırma'ya ikinci etap TOKİ evleri konusunu yakından izlediklerine işaret eden Doğan, "Birinci etapta yapılan TOKİ konutlarının yanında 103 dönümlük bir alan Milli Emlak'a geçti. Burada bin 500 konuttan oluşan ikinci etap TOKİ konutlarının yapılması planlanıyor. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz." dedi.

Doğan, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden başarıyla çıkacaklarından kuşku duymadığının altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız ve partimizin, ülkemize kazandırdığı büyük projeler, yatırımlar ve hizmetler ortada. 2023 seçimini kesinlikle zaferle kapatacağız. Daha sonra yapılacak yerel seçimde de Bandırma Belediye Başkanlığını kazanacağız. Bandırma'nın çok daha iyi yönetim ve hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma'nın mutlaka il olması gerektiğine inandığını belirten Doğan, "Bandırma, hak ettiği il olma unvanına artık kavuşmalıdır. Bu konuda biz de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.