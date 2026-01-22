Haberler

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, 23 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya bölgeden dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından açıklama yapılan açıklamada, " Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, bölgeden dışişleri bakanlarının katılımıyla 23 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

