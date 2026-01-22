Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek
Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, 23 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya bölgeden dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığından açıklama yapılan açıklamada, " Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, bölgeden dışişleri bakanlarının katılımıyla 23 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika