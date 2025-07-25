Balkan Barış Platformu İstanbul'da Toplanıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla düzenlenen Balkan Barış Platformu'nun yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde, bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla düzenlenen Balkan Barış Platformu'nun yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya; Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın dışişleri bakanı, Arnavutluk'un ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.

BÖLGESEL SAHİPLENME İLKESİNE VURGU YAPILACAK

Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve iş birliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Bakan Fidan'ın, gayriresmi istişare formatında tertiplenecek toplantıda, bölgesel sahiplenme ilkesine dayalı bir anlayışla hareket edilmesinin önemini vurgulaması, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, istikrarın korunması ve mevcut güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi konularında istişarelerde bulunması öngörülüyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Fidan'ın ayrıca ulaştırma koridorları başta olmak üzere bağlantısallık, enerji ve haberleşme alanlarında somut iş birliği projelerini ele alması, Balkan Barış Platformu'nun, mevcut diğer platform ve girişimlere alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çekmesi, Türkiye'nin bölgesel barışa, diyaloğa ve ortak refaha katkı sağlayacak tüm yapıcı girişimlere öncelik verdiğini ifade etmesi öngörülüyor. Fidan'ın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.