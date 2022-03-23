Balıkesir siyasetinde pide tartışması

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde CHP ve İYİ Partili belediyelerin ilçelerinde halka ucuz ramazan pidesi yedirmemek için çaba sarf ettiğini öne sürdü. Şahin, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BAGYAŞ'ın FIRINTAŞ markasıyla uzun yıllardır kaliteli ve ucuz unlu mamuller ürettiğini belirterek, muhalefet belediyelerinin tutumunu eleştirdi.

AK Partili Mehmet Birol Şahin; CHP'li Balya Belediyesi ile İYİ Partili Susurluk Belediyesi'nin ilçelerinde Ekmek Satış Büfesi istemediklerini yazı ile Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmelerini kınadı. Mehmet Birol Şahin FIRINTAŞ'in Türkiye'de en kaliteli ve en ucuz Ramazan Pidesi'ni vatandaşlarla buluşturduğunu hatırlatarak muhalefet belediyelerinin isteklerine anlam veremediklerini kaydetti.

"Kar amacı gütmeyen kuruluş"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin yaptığı açıklamada, "Susurluk ve Balya Belediye Başkanları ucuz ve sağlıklı ekmek ve Ramazan pidesini ilçelerinde engelleme çabasını kınıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan BAGYAŞ uzun yıllardır "FIRINTAŞ" markası ile Ekmek üretmekte ve bu ürettiği Ekmek'leri kendi markası ile Büfe'ler aracılığıyla hemşerilerimize arz etmektedir. FIRINTAŞ kuruluşundan bu güne kadar özel sektörün Ekmek Fırınları ile Rekabet eden bir kuruluş değildir. Zira kuruluş amacı bu değildir. Halka ucuz ve sağlıklı ekmek ve pide temin etmek amacıyla ilçelerde satış büfeleri oluşturduklarını söyleyen Şahin, "Belediyemiz FIRINTAŞ işletmesinde kar amacı gütmeyen sosyal belediyecilik ilkesi gereğince yıllardır bu ilkelerinden taviz vermeden çalışmaktadır. Büyükşehir olduktan sonra bütün ilçelerimizde hemşerilerimizin çeşitli, sağlıklı ve ucuz ekmek ve Ramazan ayında ucuz pideye erişimini sağlayabilmek için ilçelerimizde Ekmek Satış Büfe'leri açmaktadır. İlçelerimizdeki Ekmek Satış Büfelerinden hemşerilerimiz memnun olduğu gibi bu güne kadar ilçe Fırın işletmecilerinden kayda değer bir tepki gelmemiştir" diye konuştu.

"Balya ve Susurluk Belediye Başkanları izin vermedi"

Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ekmek Satış Büfeleri yaygınlaştırmak adına Büyükşehir Belediyesi'nin girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Mehmet Birol Şahin, Balya ve Susurluk Belediyelerinin bu isteği kabul etmediklerini ifade etti. Şahin, "Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle FIRINTAŞ Ekmek Satış Büfesi olmayan ilçelerimize Büfeleri açmaya başlamıştır. Ancak ilk defa ve garip bir biçimde son günlerde kamuoyunda çeşitli suç ithamlarıyla gündeme gelen Susurluk ve Balya Belediye Başkanları "İlçemizde Ekmek Satış Büfesi istemiyoruz." diye yazı yazarak "İzin" vermediklerini belirtmişlerdir. Susurluk ve Balya ilçelerimizde yaşayan hemşerilerimizin Sağlıklı ve Ucuz Ekmek ve Ramazan Pidesi erişimini engellemeye teşebbüs eden bu iki Belediye Başkanı nasıl bir zihniyete sahip olduklarını ve kime hizmet ettiklerini "Halkın" Belediye Başkanı olmadıklarını ispat etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Büfelerin bulunduğu CHP'li belediyeler memnun"

Birçok CHP'li belediyede yıllardır Ekmek Satış Büfelerinin bulunduğunu kaydeden AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "Öte yandan bu iki Belediye Başkanı haklarında açılı bulunun soruşturmaları bu yolla gündemi değiştirerek unutturma çabası içinde oldukları açıktır. Öncelikle belirtmeliyiz ki FIRINTAŞ Bandırma, Burhaniye, Edremit gibi CHP'li Belediyelerin olduğu ilçelerde Büfeler açmış olup bu güne kadar FIRINTAŞ'tan rahatsız olan hiçbir ilçe belediye başkanı ve özel sektör fırın olmamıştır. Çünkü başta fırın işletmecilerimiz olmak üzere bütün esnafımız bilir ki "Rızk Allah'ın teminatı altındadır." Öte yandan ilçelerde yaşan hemşerilerimiz FIRINTAŞ'ın ekmek ve pidelerine ulaşma hakkını engellemeyi bu güne kadar hiçbir ilçe belediye başkanı düşünmemiş, aksine ilçesine büfe açmasını talep etmişlerdir. Üç yıldır Büyükşehir'in her alanda hizmet üretmesini engellemek için akla gelmeyecek çabalar sergileyenler bir yandan hizmeti engelleme çabası içine girmişken diğer yandan "Büyükşehir ilçemizi unuttu" diye yalan algı çabasındadır. Bütün çabalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur."

"Engellemeleri mümkün değil"

CHP'li Balya ve İYİ Partili Susurluk Belediyelerinin vatandaşlara ucuz ve sağlıklı ekmek ve pideyle buluşmasını engellediğini ifade eden Mehmet Birol Şahin şunları kaydetti:

"CHP'li Balya ve İYİ Partili Susurluk Belediye Başkanları vatandaşların ekonomik zorluk yaşadığını ve hayat pahalılığından şikayet ederken kendi ilçesinin ucuz ve sağlıklı ekmek ve pide ile buluşmasını engelleyerek zihniyetlerini sergilemektedirler. Susurluk ve Balya Belediye Başkanları Hizmet üretmeden üç yılını doldurmuş iki Belediye Başkanı olup FIRINTAŞ'ın Susurluk ve Balya'da Ekmek Satış Büfesi açmasını, Susurluk ve Balya ilçelerimizdeki hemşerilerimize Ucuz ve Sağlıklı Ekmek ve Pide ulaştırmasını keyfi biçimde engellemeleri mümkün değildir." - BALIKESİR