Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Balıkesir'de Edinilen Balıkesir haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Balıkesir'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir ziyareti için gittiği 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Balıkesir'de BALIKESİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir ziyareti için gittiği 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, ardından Şeref Defteri'ni imzaladı. Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç'ten Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra kentteki programı dolayısıyla 9'uncu Ana Jet Üssünden ayrıldı. Politika İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren Genel Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Balıkesir haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Balıkesir'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.