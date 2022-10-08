Balıkesir politika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de
Politika Haberleri
Balıkesir politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Balıkesir'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Balıkesir'e geldi.
Geniş güvenlik önlemleri ile havaalanından çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen binlerce vatandaş ile buluşmak için Kuvayi Milliye Meydanı'na hareket etti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika