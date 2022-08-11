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Balıkesir politika haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

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Balıkesir politika haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Balıkesir'de esnafı ziyaret etti Açıklaması

Balıkesir haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim bu millete borcum doğruları anlatmaktır.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim bu millete borcum doğruları anlatmaktır. Ben bu muhalefete benzemem, onlar gibi değilim." dedi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İnce, vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

İnce, Adnan Menderes Çay Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyledi.

Kendisinin iç ve dış politika konularındaki görüşlerine değinen İnce, şöyle konuştu:

"Benim bu millete borcum doğruları anlatmaktır. Ben bu muhalefete benzemem, onlar gibi değilim. Erdoğan'ın Suriye politikasını beğenmiyorum, ben cumhurbaşkanı olursam Suriyelileri memleketine göndereceğim. Nokta. Erdoğan'ın Libya politikasını doğru buluyorum. Libya'da var olmalıyız, bu muhalefet beğenmiyor ama ben doğru buluyorum. Erdoğan, Azerbaycan'a yardım etti, muhalefet karşı çıktı. Ben karşı çıkmıyorum, Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle beni seçerseniz ben Azerbaycan'a daha çok yardım edeceğim. Erdoğan'ın Rusya politikasını, ABD politikasını doğru bulmuyorum. Teslimiyet çizgisinde politika yapıyor, ben Türkiye'nin başını önüne eğdirmeyeceğim. Teslimiyet politikası değil, dik duran bir politika izleyeceğim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Karar sizin, karar bu aziz milletin."

AA / Miraç Kaya - Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Balıkesir Türkiye Politika Haberler

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