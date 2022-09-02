Balıkesir politika haberi... Balıkesir MHP'de sabah çorbası geleneği sürüyor Politika Haberleri Balıkesir haberi... Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Gündoğan Mahallesinde devam etti. Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Gündoğan Mahallesinde devam etti. MHP Balıkesir İl Başkanlığının il genelindeki mahalle camilerinde sabah namazı sonrası çorba dağıtma geleneği Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesinde bulunan Hacı Hasan Camisinde devam etti. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile sabah namazı sonrası cemaate çorba dağıtıldı. Çorba dağıtımı sonrası İl Başkanı Yüksel, mahallede bulunan esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler diledi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Balıkesir Politika Haberler

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