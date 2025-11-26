Haberler

Balıkesir Milletvekili Sarı'dan Sağlık ve Altyapı Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'de uzman hekim ihtiyacının çok yüksek olduğunu belirterek, hastaların randevu sorunları yaşadığını ifade etti. Ayrıca, Bandırma Devlet Hastanesi'nin eski yapısı ve deprem riski ile ilgili endişeleri dile getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Balıkesir'de uzman hekim ihtiyacı had safhada. Hastalarımız, yeterli sayıda uzman hekim olmadığı için randevularla ilgili sorun yaşıyor." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in gerekli yatırımları alamadığını savunarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Bakanlıklara Balıkesir'e hakkının teslim edilmesi için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Balıkesir'deki deprem riskine de dikkati çeken Sarı, Bandırma Devlet Hastanesi'nin çok eski ve fay hatlarına yakın bir konumda olduğunu, vatandaşların hastanede sağlık hizmeti alırken kaygı duyduğunu söyledi.

Sarı, Bandırma Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için talepte bulunduklarını bildirdi.

Balıkesir'deki hastanelerin yatak kapasitesinin Türkiye ortalamasının altında kaldığını savunan Sarı, "Balıkesir'de uzman hekim ihtiyacı had safhada. Hastalarımız, yeterli sayıda uzman hekim olmadığı için randevularla ilgili sorun yaşıyor." dedi.

Balıkesir Merkez Havalimanı'nın bittiği halde hizmete açılmadığını söyleyen Sarı, "Balıkesir Merkez Havalimanı'nın gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.