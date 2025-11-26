Balıkesir Milletvekili Sarı'dan Sağlık ve Altyapı Uyarısı

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Balıkesir'de uzman hekim ihtiyacı had safhada. Hastalarımız, yeterli sayıda uzman hekim olmadığı için randevularla ilgili sorun yaşıyor." dedi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in gerekli yatırımları alamadığını savunarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Bakanlıklara Balıkesir'e hakkının teslim edilmesi için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Balıkesir'deki deprem riskine de dikkati çeken Sarı, Bandırma Devlet Hastanesi'nin çok eski ve fay hatlarına yakın bir konumda olduğunu, vatandaşların hastanede sağlık hizmeti alırken kaygı duyduğunu söyledi.

Sarı, Bandırma Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için talepte bulunduklarını bildirdi.

Balıkesir Merkez Havalimanı'nın bittiği halde hizmete açılmadığını söyleyen Sarı, "Balıkesir Merkez Havalimanı'nın gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.