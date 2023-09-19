Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.
Balıkesir merkezli 6 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, terör örgütü içinde çalışma yürüttükleri öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da çalışma başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.