Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.