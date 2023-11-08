Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 11 şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karışmış 11 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz gün yapılan yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda; Tasarlayarak Kasten Öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, Kasten Yaralama suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Orman Kanunu'na Muhalefet suçundan 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, Hırsızlık, Hakaret, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Dolandırıcılık suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 11 şahsı yakalayıp adli makamlara teslim etti. - BALIKESİR