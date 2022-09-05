Balıkesir haberleri! Silivri Cezaevi'nin yeni adı: Marmara Cezaevi Politika Haberleri Balıkesir gündem haberi: Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi'nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı. Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi'nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı. Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu. YENİ İSMİ 'MARMARA CEZAEVİ' OLDU Adalet Bakanlığı'na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı. (Ahmet Furkan Gülap /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi Türkiye Marmara Politika Güncel Haberler

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