BALIKESİR - CHP Grup Başkanvekili Özel, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım." dedi.

Balıkesir'de partililerle bir araya gelen Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda yaptığı konuşmada, tüm vatandaşları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü düzenleyeceği mitinge davet etti.

"AK Parti ve onun destekçisi MHP, iktidar olmak, yapacaklarını söylemek, sorunlara çözüm üretmek yerine muhalefete muhalefet etmeyi tercih etmektedirler." diyen Özel, "Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevi üstlenmiştir. Muhalefet, Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunları tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır." ifadelerini kullandı.

Halk buluşmaları yürüyüşlerine Balıkesir'den devam edeceklerini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Bugün muhalefetteyken bütün yakıcı sorunlara yapıcı önerilerini söyleyip ısrarlı takibiyle sonuç alan genel başkanımız, partimiz iktidara geldiğinde bu ülkede asık surat, aç karın ve yoksul insan bırakmayacağından ve bu ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Milletvekillerimiz seçim günü hep birlikte iktidarı yeniden bir tek adamdan alıp milletimize verene kadar, yeniden yüzler gülene kadar bundan sonra iktidar halkın, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve umudunu kaybetmiş gençlerimizin iktidarı olana kadar durmayacağız, yürüyeceğiz, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarına selam olsun. Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da gençleri partilerine katılmaya davet etti.