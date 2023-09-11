Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ustaoğlu'na kentin sorunları hakkında bilgi verdi ve yapılan çalışmaları anlattı. Vali Ustaoğlu da gazetecilere doğru bilgilendirme konusunda önemli görevler düştüğünü vurguladı.