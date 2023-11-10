Balıkesir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7 tabanca, 7 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü ile 472 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Politika