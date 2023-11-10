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Balıkesir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.