Balıkesir'de yapılan operasyonda 19 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 7 ateşli silah ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 7 ateşli silah ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR